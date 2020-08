Io e Te, la Rai sospende il programma di Pierluigi Diaco (Di domenica 30 agosto 2020) Ore difficili per il conduttore Pierluigi Diaco. Già al centro di grosse polemiche a seguito del suo duro scontro con la collega Giusi Legrenzi a Rtl 102.5, si apprende ora che il programma Io e Te è sospeso. In questo caso, però, non sarebbe un provvedimento disciplinare nei confronti del conduttore, ma una misura sanitaria: il Coronavirus è arrivato nel salotto di Pierluigi Diaco. Io e Te, il programma sospeso per un contagio Covid A riferire per primo la notizia della sospensione di Io e Te è stato Il Fatto Quotidiano. Nel pomeriggio, la Rai avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il programma a causa di un caso di positività al Coronavirus. Non viene riferito se si tratti di un membro dello ... Leggi su thesocialpost

fabiofabbretti : Rai 1 sospende #IoeTe - antoM0u : RT @Linus2k: #Diaco litiga con la collega in radio, offendendola, perché “non si può parlare sempre di COVID” Poco tempo dopo la Rai sospe… - Linus2k : #Diaco litiga con la collega in radio, offendendola, perché “non si può parlare sempre di COVID” Poco tempo dopo l… - xblunotte : RT @laperlaneranera: Sassoli (Pd): ripristinare lo stato di diritto… in Mali, mentre Conte sospende i diritti Costituzionali in Italia? Ma… - SbrizzaClaudio : RT @laperlaneranera: Sassoli (Pd): ripristinare lo stato di diritto… in Mali, mentre Conte sospende i diritti Costituzionali in Italia? Ma… -