Il maltempo flagella il Nord, a Marina di Massa un albero cade su una tenda da campeggio: morta bimba di 3 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Non sono solo i temporali a minacciare i territori e la popolazione in queste ore. Al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio ad Altofonte, alle porte di Palermo. Un maxi rogo di sterpaglie ha provocato ieri la chiusura del Gra a Roma Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un uomo è disperso nel Varesotto, travolto da un torrente #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA - RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - Agricolturabio1 : RT @Agenzia_Ansa: Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo flagella

Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia delle piccole, che sono state travolte Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per ...Il maltempo flagella il Nord in questo ultimo fine settimana di agosto. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in E ...