Da settembre stop al superticket da 10 euro (Di domenica 30 agosto 2020) Da martedì primo settembre viene abolito il superticket da 10 euro per le prestazioni diagnostiche e specialistiche in tutta Italia come era già in alcune regioni. Ora non ci saranno più differenze territoriali o di reddito: A ricordare la novità, la cui entrata in vigore è prevista dall’ultima legge di bilancio, è stato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più». Grande la ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnat… - ilriformista : L'abolizione prevista dalla legge di bilancio del 2019 - __eyeye__ : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnative #A… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnative #A… - FiorellaBangra1 : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnative #A… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre stop Visite, esami e farmaci: da settembre stop al superticket per cinquantamila LA NAZIONE Le trattative tra partiti impazzano e si infiammano come se il voto finale sulla nuova legge elettorale fosse già domani.

Varata nel 2017 e usata, finora, in una sola competizione nazionale, nel 2018, che ha eletto con quel sistema elettorale la legislatura ancora oggi in corso (la XVIII), il Rosatellum oggi lo ripudiano ...

A1 Femminile - Basket Le Mura, impressioni di coach Iurlaro sulla prima settimana di preparazione

Sta per andare in archivio la prima settimana completa della preparazione del Gesam Gas e Luce Lucca versione 2020-2021 e dunque quale occasione migliore per stilare un mini bilancio con Francesco Iur ...

Varata nel 2017 e usata, finora, in una sola competizione nazionale, nel 2018, che ha eletto con quel sistema elettorale la legislatura ancora oggi in corso (la XVIII), il Rosatellum oggi lo ripudiano ...Sta per andare in archivio la prima settimana completa della preparazione del Gesam Gas e Luce Lucca versione 2020-2021 e dunque quale occasione migliore per stilare un mini bilancio con Francesco Iur ...