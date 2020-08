Coronavirus: rapporto tra numero nuovi tamponi e positivi è all'1,8% in Lombardia (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - In Lombardia sono stati effettuati 12.863 tamponi in un solo giorno, sono 235 i positivi riscontrati al Coronavirus. "Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%". Lo rende noto la Regione nel suo bollettino giornaliero sull'emergenza sanitaria. "L'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione ... Leggi su liberoquotidiano

