Coronavirus a Napoli, positivo dipendente di una salumeria: paura tra i clienti (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus in una salumeria del centro storico a Napoli. Un dipendente dell’attività commerciale di Salvator Rosa è risultato positivo dopo una settimana dal primo e unico giorno di lavoro post-ferie, è ricoverato al Cotugno, “e le sue condizioni sono piuttusto serie”, fa sapere la Asl. La notizia è riportata da Il Mattino. La Asl Napoli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

