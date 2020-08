Chiara Ferragni tuona: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay…” (Di domenica 30 agosto 2020) Chiara Ferragni entra nella polemica sul film Disney ‘Onward’ Chiara Ferragni è una che odia l’omofobia. La nota fashion blogger lo ha dimostrato molte volte con le su iniziative social, ma anche attraverso dei commenti. Di recente la moglie di Fedez è entrata nella polemica inerente il nuovo film della Disney che, per la prima volta nella storia, mostra una storia omosessuale. Una scena di Onward, è questo il titolo della pellicola, è diventata virale sul web, tra commenti entusiastici degli internauti ma nello stesso tempo sono giunte delle feroci critiche. L’influencer che conta oltre 20 milioni di follower su Instagram si è scagliata contro coloro che criticano il mondo gay. In più la madre del piccolo Leone Lucia ha detto il suo ... Leggi su kontrokultura

