Calciomercato Roma – Aggiornamenti in casa giallorossa tra partenze e arrivi (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato Roma – Giorni frenetici in casa giallorossa con tante trattative da concludere tra cessioni, acquisti e scambi. Attuazione piano Fienga-Friedkin Fienga ha iniziato a mettere in atto il piano presentato a Friedkin per fare plusvalenze fino a giugno 2021 ed abbassare il monte ingaggi dai 140 milioni attuali ad almeno 115. Il piano è iniziato con le cessioni di Defrel e Gonalons per continuare con Kolarov, Dzeko, Santon, Schick, Jesus, Florenzi e Olsen. Per Kolarov la strada è ormai tracciata per il suo passaggio all’Inter ed 1 milione nelle casse giallorosse. Per Schick è ancora tutto fermo, il Lipsia non si muove dalla sua offerta di 20 milioni mentre il Bayer Leverkusen, vendendo Volland, potrebbe arrivare a 22 milioni. Per Florenzi si continua a trattare con ... Leggi su giornal

