Zazzaroni: “Messi all’Inter sarebbe un incubo per Conte” (Di sabato 29 agosto 2020) Il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, ha espresso il proprio parere in merito ad un possibile arrivo di Lionel Messi all’Inter: “Ieri notte, dopo aver mangiato pesantuccio – caponata, salsiccia e friarielli, tiramisù, caffé e ammazzacaffé – ho provato a immaginare cosa accadrebbe se Messi arrivasse all’Inter di Conte, operazione che – si sarà capito – considero irrealizzabile. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata l’inevitabile reazione di Marotta e l’effetto che produrrebbe. Quand’era alla Juve, Beppe provò a opporsi all’acquisto di Ronaldo esclusivamente per una questione di numeri, di equilibrio finanziario, e per questo non fu confermato da Agnelli: rischierebbe perciò di ... Leggi su sportface

