Xabi Alonso su Messi: «Ha capito di aver bisogno di qualcosa di diverso» (Di sabato 29 agosto 2020) Xabi Alonso, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato del possibile addio di Leo Messi dal Barcellona Xabi Alonso, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato della decisione di Messi di lasciare il Barcellona durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Ecco le sue dichiarazioni: «Messi è arrivato alla conclusione che in questo momento ha bisogno di qualcosa di diverso, di qualcosa di nuovo per tornare a sentire il piacere assoluto del calcio. Dobbiamo semplicemente capire il suo punto di vista». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ClaraPorta4 : RT @dayfootball1981: #messi ha bisogno di qualcosa di nuovo(dicono) 'Xabi Alonso:Ho l'impressione che Messi stia seguendo un sentimento. Me… - dayfootball1981 : #messi ha bisogno di qualcosa di nuovo(dicono) 'Xabi Alonso:Ho l'impressione che Messi stia seguendo un sentimento.… - Vincenzoiena699 : RT @MikyConsoli: @BiRaskolnikov Bentancur è uno dei migliori centrocampisti europei under 25, come si possano dire certe cose non lo. Mi co… - GiacomoGiura : @JosseM85 @Mokita30 Hai ragione, ma con l'Argentina ha fatto 4 finali perse, non e' che sia uscito in ogni torneo a… - MikyConsoli : @BiRaskolnikov Bentancur è uno dei migliori centrocampisti europei under 25, come si possano dire certe cose non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Xabi Alonso Xabi Alonso: “Messi? Va capito, ha bisogno di cambiare” alfredopedulla.com Xabi Alonso su Messi: «Ha capito di aver bisogno di qualcosa di diverso»

Xabi Alonso, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato della decisione di Messi di lasciare il Barcellona durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Ecco le sue ...

MESSI, SFIDA JUVENTUS-INTER/ Calciomercato: Agnelli sogna il tandem con Ronaldo

Arrivano conferme dall’Italia: c’è anche la Juventus su Lionel Messi. Inter, Manchester City ed i bianconeri sulle tracce del fuoriclasse argentino, deciso a dire addio al Barcellona dopo decine di tr ...

Xabi Alonso, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato della decisione di Messi di lasciare il Barcellona durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Ecco le sue ...Arrivano conferme dall’Italia: c’è anche la Juventus su Lionel Messi. Inter, Manchester City ed i bianconeri sulle tracce del fuoriclasse argentino, deciso a dire addio al Barcellona dopo decine di tr ...