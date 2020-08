"Tracce ematiche in allevamenti". Nuovo giallo su Viviana e Gioele (Di sabato 29 agosto 2020) Valentina Dardari Un altro sopralluogo nei boschi di Caronia, questa volta con l’uso del luminol. Eseguiti tamponi salivari e prelievi ematici ad alcuni animali Un Nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia avrebbe rilevato Tracce ematiche. Ancora non si sa se appartenenti a persone o animali. Queste sono state trovate durante il Nuovo sopralluogo disposto dalla Procura di Patti, che è proseguito durante tutta la notte. Durante gli accertamenti e le indagini tecniche è stato utilizzato il luminol, un composto chimico utilizzato dalla Polizia Scientifica per rilevare il sangue. A confermare questo dettaglio è stato l’avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia Mondello. Nella serata di ieri gli agenti della scientifica hanno eseguito degli esami irripetibili nei casolari ... Leggi su ilgiornale

