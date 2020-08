Pubblico nei programmi tv e covid: ecco i programmi che lo avranno e quelli che restano senza (Di sabato 29 agosto 2020) Sono trascorsi ormai molti mesi da quando i programmi tv hanno rinunciato al Pubblico in studio per ragioni di sicurezza. Ai tempi del Coronavirus niente applausi, spalti vuoti, silenzi da riempire e poche soluzioni: Reazione a Catena si è affidata al virtuale, Propaganda Live ha puntato sui cartonati mentre Amici di Maria De Filippi sul finale ha ospitato in studio pochi spettatori molto distanziati. Con la nuova stagione alle porte come si comporteranno Rai1 e Canale 5? IlFattoQuotidiano.it ha analizzato la situazione caso per caso: ecco le novità. TU SI QUE VALES CON IL Pubblico, NO BALLANDO CON LE STELLE E IL GRANDE FRATELLO VIP. VALUTAZIONI IN CORSO PER CONTI E D’URSO Il Pubblico sarà presente a Tu si que vales in onda da sabato 12 settembre su Canale 5, ... Leggi su ilfattoquotidiano

mauroarcobaleno : @LucioEuse @petergomezblog Se non sopporti le regole, puoi emigrare in Brasile... . O fare l'eremita, su un monte,… - incrediblouis : la notizia della morte di chadwick boseman mi ha sconvolta, nessuno dovrebbe andarsene così presto e chadwick era u… - MrSTlNSON : Mio padre si è salvato per miracolo da quello stesso tumore. È un mostro. La forza di #ChadwickBoseman, in pubblic… - Bukaniere : @Codaz18 Tutto iniziò quando quel gran genio del Basaglia, negli anni '70, pensò bene di porre fine a quella vergog… - VascoFerretti : RT @_nebbia_: @braveheartmmt Mettiti nei loro panni, una volta la vita aveva un ritmo più lento, passavano anni prima che un personaggio p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblico nei L'incognita pubblico nei palazzetti: basket e volley non possono permettersi le porte chiuse Settesere Mensa scolastica, si lavora per garantire un servizio di qualità in sicurezza

CIVITAVECCHIA – C’è chi consumerà il pasto in classe e chi tornerà nei refettori come sempre, magari però rispettando turni per non creare assembramenti. Il pasto potrà essere sporzionato oppure si ri ...

Gli sprechi nella Pa valgono il doppio dell'evasione fiscale

AGI - Contrariamente a quanto si pensa, nel rapporto 'dare-avere' tra lo Stato e il contribuente italiano a rimetterci, da un punto di vista strettamente economico, è sicuramente quest'ultimo. L'Uffic ...

CIVITAVECCHIA – C’è chi consumerà il pasto in classe e chi tornerà nei refettori come sempre, magari però rispettando turni per non creare assembramenti. Il pasto potrà essere sporzionato oppure si ri ...AGI - Contrariamente a quanto si pensa, nel rapporto 'dare-avere' tra lo Stato e il contribuente italiano a rimetterci, da un punto di vista strettamente economico, è sicuramente quest'ultimo. L'Uffic ...