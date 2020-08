No, Sabrina Salerno non sta regalando 500 euro ai suoi fan (Di sabato 29 agosto 2020) Nel mare magnum della rete può capitare di imbattersi in truffe telematiche. L’ultimo caso riguarda Sabrina Salerno che ha denunciato un tentativo di truffa da parte di chi, utilizzando il suo nome e il suo volto – partendo da una fan page a lei dedicata -, promette 500 euro di premio in denaro. Il tutto, ovviamente, previa iscrizione e verifica dell’identità. Il canovaccio è lo stesso che avevamo già denunciato in passato con Piero Angela. LEGGI ANCHE > Le scale di Sanremo continuano a mietere vittime: stasera tocca a Sabrina Salerno «Congratulazione al fortunato vincitore di questo mese, registra la tua identità per ricevere il mio premio in denaro – si legge nel post della pagina fake che porta avanti questa truffa utilizzando ... Leggi su giornalettismo

