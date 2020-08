Nei dem cresce il fronte del Sì. Avanti con il taglia-poltrone. Da Prodi a Veltroni, vecchi notabili senza seguito I parlamentari spingono mentre Zingaretti attende (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo tanti no da parte dei vecchi notabili del partito, da Walter Veltroni a Romano Prodi, e mentre Matteo Renzi fa ricorso all’ennesimo tatticismo con la sua Italia Viva parlando di libertà di voto, il fronte dei favorevoli al taglia-poltrone si fa sempre più ampio nello stesso Pd. E per caldeggiare il sì al referendum sulla riforma i dem hanno anche organizzato un evento dal tema inequivocabile: “Le ragioni dei democratici per il sì”. Il via libera definitivo per il sì al referendum è atteso dal Pd nei prossimi giorni, al termine del dibattito sul tema in direzione nazionale. Ai tempi dell’alleanza giallorossa i dem hanno cambiato posizione sul ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Nei dem cresce il fronte del Sì. Avanti con il taglia-poltrone. Da Prodi a Veltroni, vecchi notabili senza segui… - giovannilegena : RT @ItalicaTestudo: In Usa riprendono a diffondere immagini e video di certe famose proteste.. E i Dem (Biden e Harris in testa) ci si but… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei dem Mazzanti choc, ancora polemiche nei dem il Resto del Carlino Mazzanti choc, ancora polemiche nei dem

Nella querelle agostana che contrappone – potere dei social – l’assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti e Flavio Briatore, arrivano i ‘pompieri’ con la divisa dem, che si schierano a difesa del titol ...

"Così Renzi rientrerà nel Pd" Il retroscena sull'ex segretario

"Grazie Stefano, fratello e compagno di strada". Parole che hanno innescato più di qualche dubbio all'interno del Partito democratico. Così Matteo Renzi ha salutato Stefano Bonaccini, ospite della pri ...

Nella querelle agostana che contrappone – potere dei social – l’assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti e Flavio Briatore, arrivano i ‘pompieri’ con la divisa dem, che si schierano a difesa del titol ..."Grazie Stefano, fratello e compagno di strada". Parole che hanno innescato più di qualche dubbio all'interno del Partito democratico. Così Matteo Renzi ha salutato Stefano Bonaccini, ospite della pri ...