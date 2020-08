NBA Playoff 2020, Milwaukee Bucks-Orlando Magic oggi in tv: data, canale e orario gara-5 (Di sabato 29 agosto 2020) Milwaukee Bucks-Orlando Magic, gara-5 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Dopo tre giorni d’assenza causati dal boicottaggio a favore della vicenda Jacob Blake, si torna a giocare sul parquet, con gli uomini di Budenholzer avanti 3-1 nella serie. Nel quarto atto hanno sofferto più del dovuto ma hanno regolano i combattivi Magic grazie a un ultimo quarto da miglior squadra della NBA. Giannis Antetokounmpo ha sfiorato la tripla doppia con 31 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, Khris Middleton si è ripreso con 21 punti e 10 rimbalzi: a Orlando non sono bastrati i 31 di Nikola Vucevic. Appuntamento a partire dalle ore 21:30 di sabato 29 agosto agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Si riparte da Bucks-Magic, la partita della protesta. Ecco il calendario del weekend La Gazzetta dello Sport Playoff NBA, Russell Westbrook vicino al rientro: “Esplosivo come sempre”

Il n°0 dei Rockets, fuori nelle prime quattro partite della serie di primo turno contro i Thunder, sembra aver definitivamente recuperato dal problema al quadricipite: l’idea è quella di averlo a disp ...

Nba, che succede dopo il boicottaggio? Alle 17 incontri per giocatori e proprietari

Il giorno più lungo dell’Nba non è ancora finito. Riprenderà alle 17 italiane, quando i giocatori torneranno a vedersi dopo il burrascoso incontro della notte italiana seguito al boicottaggio che ha f ...

