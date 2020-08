Migranti, la nave di Banksy lancia un Sos: 'Abbiamo un morto a bordo e 219 profughi' (Di sabato 29 agosto 2020) 'Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo'. È l'sos lanciato dalla 'Louise Michel', la nave di soccorso per finanziata dal celebre 'street artist' britannico . In un tweet l'... Leggi su leggo

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - SkyTG24 : #Banksy ha finanziato una nave per il soccorso nel Mediterraneo, si chiama Louise Michel, come l'anarchica francese… - Marco_chp1 : RT @Libero_official: #migranti, la nave Ong #LouiseMichel verso #Lampedusa con 219 clandestini a bordo. La capitana Pia #Klemp: 'Questa è l… - Primula23353243 : Migranti, la nave Ong Louise Michel verso Lampedusa con 219 clandestini a bordo. La capitana Pia Klemp: 'QUESTA E'… -