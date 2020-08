Migranti, i dati del Viminale: in Sicilia da giugno 6.371 tamponi, positivi il 3.98% (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Per garantire la sicurezza sotto il profilo sanitario anche delle comunità locali, il Viminale ha sempre sottoposto ad una attento screening sanitario tutti i migranti sbarcati in Sicilia. Dopo aver inizialmente previsto il test sierologico, dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l’esame rinofaringeo, con un valutazione immediata del prelievo. In particolare, in Sicilia, spiegano fonti del Viminale, dal 1 giugno sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi pari al 3,98%. Leggi su dire

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 posit ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 posit ...