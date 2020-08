METEO WEEKEND avverso, NUBIFRAGI e PIOGGE ECCEZIONALI in arrivo: ecco dove (Di sabato 29 agosto 2020) Il maltempo si appresta a picchiare duro ed i primi forti temporali di venerdì, su alcune aree del Nord Italia, sono stati l’avvisaglia di un WEEKEND che s’annuncia esplosivo. L’ondata di maltempo già iniziata è attesa acuirsi, risultando decisamente severa per le regioni settentrionali. Il drastico peggioramento è innescato da una profonda saccatura nord-atlantica che sprofonda verso Franca e Spagna. In seno alla saccatura si innesta una perturbazione destinata ad intensificarsi nell’impatto verso il Mediterraneo, preceduta da impulsi d’instabilità che originano violenti temporali prefrontali. Il METEO del WEEKEND sarà davvero pessimo e autunnale per il Nord, mentre sul resto d’Italia reggerà ancora in parte il bel tempo con temperature ... Leggi su meteogiornale

