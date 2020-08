Meteo prossime due settimane con clamorose novità d’Autunno (Di sabato 29 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Diamo per assodato il peggioramento Meteo che ci sta interessando, e che condizionerà gran parte della prima settimana di settembre. Non dimentichiamoci che stiamo parlando dell’esordio dell’Autunno, che per convenzione Meteorologica è appunto fissato il 1° giorno di settembre. Ma essendo un approfondimento a 15 giorni, siamo già proiettati verso la seconda decade settembrina e per poter stilare un trend Meteo climatico quanto meno plausibile dobbiamo necessariamente affidarci ai modelli matematici di previsione. Modelli che evidenziavano un ritorno dell’Alta Pressione e del caldo, questo sino a ieri, ma che oggi mostrano delle discordanze che potrebbero sfociare in delle novità autunnali ... Leggi su meteogiornale

Diamo per assodato il peggioramento meteo che ci sta interessando, e che condizionerà gran parte della prima settimana di settembre. Non dimentichiamoci che stiamo parlando dell’esordio dell’Autunno, ...

Il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse parti del Nord Italia tra piogge torrenziali, potenti temporali e grandine. Ne sono derivanti danni localmente devastanti tra frane ed esondazioni, ma anc ...

Il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse parti del Nord Italia tra piogge torrenziali, potenti temporali e grandine. Ne sono derivanti danni localmente devastanti tra frane ed esondazioni, ma anc ...