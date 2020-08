Messi City, Guardiola pronto a volare in Spagna. Le ultime (Di sabato 29 agosto 2020) Messi City: il tecnico Guardiola è pronto a volare in Spagna per convincere il fuoriclasse argentino. Le ultime Il Manchester City sta pianificando la strategia per convincere Lionel Messi a trasferirsi in Premier League, dopo aver annunciato l’addio al Barcellona durante questa finestra di mercato. Come riportato da Sky Sports UK, Pep Guardiola volerà in Spagna per parlare direttamente con il fuoriclasse argentino. Successivamente, il tecnico osserverà un periodo di quarantena che lo costringerà a saltare la pre-season. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

