"L'alcol? Spiace, ma i suoi interventi...". Mauro Corona e l'addio a #Cartabianca, una spifferata pesantissima dai corridoi tv (Di sabato 29 agosto 2020) L'addio di Mauro Corona a Bianca Berlinguer e a #Cartabianca non sconvolge più di tanto Alessandro Cecchi Paone. Lo scrittore-montanaro, spesso sopra le righe nelle sue dirette con Raitre, ha annunciato con una drammatica intervista su Repubblica (incentrata sui suoi problemi personali di dipendenza dall'alcol) l'intenzione di abbandonare il talk dopo la prossima stagione. "Mi diSpiace che stia male a causa dell'alcol - ha commentato Cecchi Paone dalle colonne di Nuovo Tv -. Trovo che questa condizione contrasti con l'elogio che lui fa sempre della vita solitaria e anti-moderna". Insomma, un Corona a due facce che non convince del tutto il giornalista, anche se riconosce all'opinionista, che ha avuto ... Leggi su liberoquotidiano

Uno dei volti più noti di Rai3 Mauro Corona, ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer, ha annunciato di abbandonare la televisione e in una recente intervista rilasciata a Repubblica ha dichiar ...