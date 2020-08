Il reato di turbativa d'asta (Di sabato 29 agosto 2020) Cos'è la turbativa d'astaturbativa d'asta: com'è punito il reatoturbativa d'asta e appalti pubbliciturbativa d'asta: la giurisprudenzaCos'è la turbativa d'astaTorna suSi intende con turbativa d'asta quel comportamento volontario atto a impedire (o a turbare) le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con metodi come promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l'accesso agli offerenti. L'impedimento o la turbativa vanno a discapito non solo delle pubbliche amministrazioni ma degli stessi partecipanti alla gara, per cui il codice penale punisce tale condotta col fine di garantire la massima correttezza ... Leggi su studiocataldi

