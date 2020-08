Highlights e gol Torino-Novara 4-1: amichevole 2020 (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Torino-Novara 4-1, match amichevole in programma all’Olimpico granata. Buon avvio di primo tempo per la formazione di Giampaolo in gol con i due attaccanti: prima Zaza al 7′, poi Belotti tre minuti dopo. Ma al 30′ il Novara accorcia le distanze: Pagani crossa e Bortolussi mette in rete di testa. Nella ripresa il Torino dilaga: prima Segre lascia partire un tiro che non lascia scampo al portiere avversario, poi Vojvoda ruba palla e serve Edera che non sbaglia e firma il poker sul 4-1. Leggi su sportface

