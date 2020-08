Elezioni regionali: De Luca in vantaggio sugli avversari (Di sabato 29 agosto 2020) Elezioni regionali: De Luca in testa con il 50,4% in Campania, aumenta di 21 punti il gap di Caldoro. Crolla al 3% la Lega Le prime rivelazioni Ipsos vedono in vantaggio il governatore uscente del Pd sul Centrodestra. Seguono i Cinque Stelle con il 17,2%, Forza Italia al 14%, Fratelli d’Italia al 10,2%. I sondaggi post-Covid Le Elezioni regionali del 20 e 21 settembre potrebbero confermare le previsioni già ipotizzate durante l’emergenza sanitaria. Le manovre più o meno restrittive adottate dai singoli governatori durante l’emergenza Covid potrebbero in questo caso risultare decisive. Un vero e proprio banco di prova elettorale anticipato che sembrerebbe trovare conferma nelle prime rivelazioni dei sondaggi. Il post-emergenza sanitaria ha visto un ... Leggi su zon

LegaSalvini : FOLLA PER MATTEO SALVINI, DESERTO PER RENZI. IN TOSCANA È CAMBIATO IL VENTO - LegaSalvini : ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA, PIAZZA GREMITA A MONTEVARCHI PER L'ARRIVO DI #SALVINI - RegLiguria : ELEZIONI: LA SCHEDA DELLE REGIONALI SARA' ROSA La Liguria cambia il colore a seguito della comunicazione da parte… - Elisheba : RT @Cartabellotta: Revisione non sistematica motivazioni per ritardare riapertura #scuola ??mancano banchi monoposto ??ritardi test sierolog… - AntigoneCris : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali, comunali e referendum - LO SPECIALE - Speciali Agenzia ANSA Scuole in Campania, De Luca in diretta: “Non so quando riapriranno”

«Faccio un appello al personale scolastico che ha già dato prova di eccezionale responsabilità. Chiedo ai docenti di fare uno sforzo, di sottoporsi tutti al controllo sierologico, a cui dovrà fare seg ...

Concorso infermieri, Zullo “A rischio tenuta del sistema per foga Emiliano”

Bari, 28 agosto 2020. “Dopo cinque anni in cui il presidente-assessore alla Sanità non si è minimamente preoccupato di battersi affinché fosse eliminato il numero chiuso dalle facoltà di medicina e di ...

«Faccio un appello al personale scolastico che ha già dato prova di eccezionale responsabilità. Chiedo ai docenti di fare uno sforzo, di sottoporsi tutti al controllo sierologico, a cui dovrà fare seg ...Bari, 28 agosto 2020. “Dopo cinque anni in cui il presidente-assessore alla Sanità non si è minimamente preoccupato di battersi affinché fosse eliminato il numero chiuso dalle facoltà di medicina e di ...