Edoardo Vianello, dolore per la figlia Susanna: “Nemmeno l’ultimo saluto” (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo Edoardo Vianello, dolore per la figlia Susanna: “Nemmeno l’ultimo saluto” . Edoardo Vianello ha vissuto un grande dolore dopo la morte della figlia Susanna: ecco le sue parole che raccontano una grande tragedia per il cantante. Il cantante Edoardo Vianello si confessa davanti alle telecamere e racconta il proprio dolore in seguito alla prematura morte della figlia Susanna. Il tempo l’ha portata via presto e con … Leggi su youmovies

radiofmfaleria : EDOARDO VIANELLO - SUL CUCUZZOLO - Simonebatti76 : Edoardo Vianello - Abbronzatissima (1963) - PhotoVintageFr : Italia, Edoardo Vianello - cabiria1974 : Edoardo Vianello Con le pinne fucile ed occhiali 1962 - n_cate : RT @franciiscooo8: 488485858 like e ascolto per 3 ore “guarda come dondolo” di edoardo vianello -