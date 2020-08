‘Dei Goti’, Della Ratta: “Noi non siamo un cartello elettorale” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto““Dei Goti” non è un semplice cartello elettorale o una semplice aggregazione di nomi. È un movimento politico locale con un programma amministrativo a breve e a lungo termine, cui è chiamato a partecipare ogni cittadino, nessuno escluso. Un programma politico non si inventa, si vive! Si vive nella quotidianità dei rapporti interpersonali, nel servizio instancabile alla comunità, nell’impegno di una prospettiva di miglioramento per le giovani generazioni! Il voto dei santagatesi può aiutare a realizzare il nostro programma! “. Così in una nota stampa Alessandro Della Ratta, Coordinatore Politico Lista “Dei Goti” L'articolo ‘Dei Goti’, Della Ratta: “Noi non ... Leggi su anteprima24

evancamp85 : ’Sant’Agata dei Goti è la città che più amo al mondo, non posso tirarmi indietro di fronte a questa nuova ed entusi… - TV7Benevento : Valentino : “Dei Goti, progetto di consolidate certezze e non di improvvisate sperimentazioni “*... - MyllaRossi : RT @chepensatefa72: Che voglia di andare a farmi una sagra della porchetta a Sant' Agata dei Goti ... - barba_emme : RT @chepensatefa72: Che voglia di andare a farmi una sagra della porchetta a Sant' Agata dei Goti ... -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dei Goti’ Guida Bruxelles - Dove Viaggi Dove Viaggi