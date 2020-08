Coronavirus, la Procura indaga sui contagi al Billionaire e in altri locali (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - C'è la lente della Procura di Tempio Pausania sui contagi nei locali della movida Vip in Costa Smeralda dove si sono regsitati focolai di Covid , come nel caso del Billionaire con 58 positivi, ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Billionaire, Sileri: «La Procura aprirà un’inchiesta su chi ha fornito generalità e numeri falsi» - RaiNews : #Coronavirus in #Sardegna: contagi al Billionaire e altri locali: indaga la Procura - fanpage : Il viceministro Sileri: “Sul focolaio al Billionaire la Procura aprirà un’inchiesta” - gioporce : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: inchiesta della procura di Tempio sui focolai in Costa Smeralda, ancora nessun controllo in entrata… - Mil_Pas : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, contagi al Billionaire e in altri locali vip, indaga la procura #ANSA -