Community Shield: Arsenal-Liverpool, le formazioni ufficiali (Di sabato 29 agosto 2020) Tra poco meno di un’ora è in programma la gara valida per la Community Shield tra Arsenal e Liverpool. Queste le formazioni ufficiali, che si sfideranno al Wembley Stadium: Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino. All: Klopp Arsenal: Martinez, Bellerin, David Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Nketiah, Aubameyang. All: Arteta Foto: Twitter FA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

