Chelsea, debutto con gol per Timo Werner: col Brighton finisce 1-1 (Di sabato 29 agosto 2020) debutto perfetto per Timo Werner al Chelsea. Il neo acquisto dei Blues si presenta nel nuovo club, dopo il trasferimento dal Lipsia, e ci mette solo 4 minuti a segnare il primo gol. Su assisti di Hudson-Odoi, l’attaccante tedesco sblocca l’amichevole con il Brighton. In campo anche l’altro nuovo acquisto Ziyech. Il match però è terminato in parità, dato che i Blues si sono fatti raggiungere sul finale da Gross su calcio di rigore. Leggi su sportface

Chelsea, è fatta per Sarr: i dettagli

Il Chelsea blinda il colpo in prospettiva. E' infatti ai dettagli la trattativa per Malang Sarr, difensore svincolato classe '99: pronto un contratto di 5 anni, nei prossimi giorni in programma le vis ...

