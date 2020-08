Chadwick Boseman: quando scoppiò in lacrime ricordando due fan morti di cancro (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Torna a circolare in queste ore il VIDEO di un'intervista del 2018, durante la quale Chadwick Boseman scoppiò in lacrime ricordando due giovani fan di Black Panther morti di cancro. Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, avvenuta a soli 43 anni, dona ancora più significato al VIDEO che vede l'attore scoppiare in lacrime mentre ricorda due giovani fan morti di cancro prima di riuscire a vedere il suo film più famoso, Black Panther. Nelle ultime ore, il mondo del cinema (e non solo) è stato sconvolto dalla tragica notizia della morte di Chadwick Boseman. L'attore, noto soprattutto per aver interpretato ... Leggi su movieplayer

