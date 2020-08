Chadwick Boseman è morto, la star di Black Panther aveva 43 anni (Di sabato 29 agosto 2020) L'attore Chadwick Boseman è morto a soli 43 anni il 28 agosto 2020, la famiglia della star di Black Panther ha rivelato che lottava da quattro contro un cancro. Chadwick Boseman è morto il 28 agosto 2020 a soli 43 anni: la star di Black Panther, come ha svelato con un comunicato ufficiale la sua famiglia, stava lottando da quattro anni contro un cancro al colon. La notizia è stata annunciata con un tweet pubblicato online sul profilo ufficiale dell'attore. La famiglia ha dichiarato: "Con immenso dolore confermiamo la morte di Chadwick Boseman. Gli era stato diagnosticato un cancro ... Leggi su movieplayer

