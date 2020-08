Ajax, due bambini lasciano un messaggio sull’auto di Van der Sar: “Portaci Messi o Suarez” (FOTO) (Di sabato 29 agosto 2020) I dubbi sul futuro di Luis Suarez e Leo Messi fanno sognare anche i tifosi dell’Ajax. Due piccoli fan dei lancieri hanno deciso di lasciare un messaggio sul finestrino dell’auto di di Edwin van der Sar, direttore generale del club olandese. La richiesta è ambiziosa: “Portaci Suarez o Messi“. Nelle prossime ore si definirà il futuro dei due attaccanti del Barcellona. Per Suarez si tratterebbe di un ritorno visto che con la maglia dell’Ajax ha siglato 81 gol in 110 partita tra il 2007 e il 2011. Per Messi invece è probabilmente solo un sogno irrealizzabile. FOTO 👀📄 Dos niños le PIDEN a VAN DER SAR, director general del Ajax, que traiga a SUÁREZ o a Messi ... Leggi su sportface

caronte78 : @NoireButterfly_ Invece da due anni arriva rotto al momento clou, l’anno scorso con l’ajax, quest’anno col lione ,… - paolobrozovic88 : @FootballAndDre1 Io spero che l inter si trovi tra uno o due anni con un paio di trofei visto che non si vince un c… - marco_rogerio_ : @giacomo94_ @juventusfc sia Aouar che VDB sono abituati ad avere due esterni che aiutano. Dubois (difensore) e Corn… - JonnyDevil80 : @GaleVince @1983atlantis @Game_Lover1991 @CorSport Ultimi due anni fuori ai quarti con Ajax che non andava alle sem… - CrapanzanoRobin : RT @sportli26181512: Cagliari su Marin dell'Ajax: ballottaggio per la destra: Il Cagliari cerca un terzino destro sul mercato. Secondo il C… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax due Ajax, messaggio di due bambini sull’auto di Van der Sar: «Portaci Messi o Suarez» Calcio News 24 Ajax, messaggio di due bambini sull’auto di Van der Sar: «Portaci Messi o Suarez»

Il futuro di Lionel Messi e Luis Suarez sarebbe sotto i riflettori anche in Olanda e starebbe facendo volare la fantasia dei tifosi dell’Ajax. Come riportato da Chiringuito Tv, due piccoli tifosi del ...

LUIS SUAREZ ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato, il Barcellona ci prova per Dybala

Valzer di punte, più che sulle punte, alla Continassa dove tra l’addio a Gonzalo Higuain e i nodi circa il rinnovo di Paulo Dybala, il neo tecnico Andrea Pirlo cerca di capire chi sarà l’attaccante (o ...

Il futuro di Lionel Messi e Luis Suarez sarebbe sotto i riflettori anche in Olanda e starebbe facendo volare la fantasia dei tifosi dell’Ajax. Come riportato da Chiringuito Tv, due piccoli tifosi del ...Valzer di punte, più che sulle punte, alla Continassa dove tra l’addio a Gonzalo Higuain e i nodi circa il rinnovo di Paulo Dybala, il neo tecnico Andrea Pirlo cerca di capire chi sarà l’attaccante (o ...