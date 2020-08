X-Files: Fox sta sviluppando una serie animata tratta dalla serie cult (Di venerdì 28 agosto 2020) La serie cult X-Files potrebbe presto avere uno spinoff: Fox sta sviluppando una possibile serie animata prodotta da Chris Carter. X-Files potrebbe avere uno spinoff animato attualmente in fase di sviluppo per il network Fox, come confermato inizialmente dalle fonti di Variety. Per ora l'emittente ha ordinato la stesura dello script e di una presentazione utile a capire se procedere ulteriormente con il progetto che avrà tra i suoi produttori anche Chris Carter, creatore della serie cult. Il progetto, per ora, si intitola The X-Files: Albuquerque e gli eventi raccontati si concentreranno su un ufficio dove lavorano degli agenti emarginati che si occupano dei casi ... Leggi su movieplayer

La serie cult X-Files potrebbe presto avere uno spinoff: Fox sta sviluppando una possibile serie animata prodotta da Chris Carter. X-Files potrebbe avere uno spinoff animato attualmente in fase di svi ...

La serie cult X-Files potrebbe presto avere uno spinoff: Fox sta sviluppando una possibile serie animata prodotta da Chris Carter. X-Files potrebbe avere uno spinoff animato attualmente in fase di svi ...Il nuovo volto di X-Files però, non sarà solamente animato. La serie sarà una versione comedy della storia. Uno spin-off della commedia animata di X-Files è in sviluppo alla Fox, con il creatore della ...