Violenta bimba di 9 anni, arrestato pedofilo 48enne: aveva già molestato minori in passato

Violenta bimba di 9 anni, arrestato pedofilo 48enne. L'uomo aveva avvicinato la bambina nel pomeriggio di uno dei primi giorni di luglio: con una scusa le aveva toccato la coscia e l'aveva attirata a sé, ma lei è riuscita a fuggire. Le indagini, condotte dai carabinieri di Civitavecchia e Santa Severa, sono partite subito dopo la denuncia della madre della piccola. Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di nove anni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Civitavecchia e di Santa Severa dopo che la madre della piccola aveva sporto denuncia in caserma. La violenza ...

Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di nove anni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Civitavecchia e di Santa Severa dopo ch ...

