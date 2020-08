Valerio Pino contro Stefano De Martino: "Lavora grazie a Belen Rodriguez" (Di venerdì 28 agosto 2020) Volano accuse pesantissime da parte di Valerio Pino, ex ballerino di Amici, talent show condotto da anni da Maria De Filippi, all'indirizzo di Stefano De Martino: "De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?". Stefano De Martino ha condotto su Rai2 un'edizione di Stasera tutto è possibile e soprattutto due di Made in Sud, che ha portato Rai2 a raggiungere ascolti del 9% di share. Il conduttore è stato fortemente voluto dal direttore ... Leggi su blogo

gossipblogit : Valerio Pino contro Stefano De Martino: 'Lavora grazie a Belen Rodriguez' - toysblogit : Valerio Pino contro Stefano De Martino: 'Lavora grazie a Belen Rodriguez' - CLAUDIAGASTALD9 : @_DAGOSPIA_ Fosse il solo che lavora grazie alle conoscenze e parentele varie..Valerio Pino se ne faccia una ragione - giamp9000 : @_DAGOSPIA_ Dite a Valerio Pino che nessuno ha mai pensato che lavorasse per altri meriti. - MondoTV241 : Stefano De Martino attaccato: “lavora solo grazie al figlio con Belen” #stefanodemartino #belen -