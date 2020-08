UeD, Maria De Filippi rivoluziona tutto: ecco quando andrà in onda la prima puntata (Di venerdì 28 agosto 2020) In questi giorni sono state svelate le prime indiscrezioni sulla partenza di Uomini e Donne. Tante novità, nuovi tronisti, corteggiatori e come sempre colpi di scena. Qualche tempo fa era circolata anche la voce su una possibile fusione tra il trono classico e trono over in un’unica puntata com’è accaduto durante il periodo del lockdown. “I due spazi – si leggeva su ”Il Fatto Quotidiano” – saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni. Idea nata e favorita dall’edizione “Tinder”, se così si può definire, trasmessa durante la quarantena, puntate che non hanno certamente brillato dal punto di vista auditel ma hanno messo il turbo alla vecchia formula con l’arrivo di Nicola, giovane corteggiatore di Gemma che in chat si faceva chiamare Sirius”. ... Leggi su caffeinamagazine

UeD Maria Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : UeD Maria