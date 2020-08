Terremoto a Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) Ingv segnala una scossa di su Twitter. La magnitudo è tra 3.0 e 3.8. La zona è a 24 chilometri da Roma. Anche Earthquake network segnala che sono arrivate nove segnalazioni in un raggio di 15 chilometri. Gli utenti su Twitter scrivono dove è stato sentito. Le zone citate sono Monte Porzio Catone, Collina Fleming, Torre Gaia. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - Benedet22294439 : #terremoto Avvertito distintamente nella zona Roma Sud-Castelli Romani. Che paura... - Miti_Vigliero : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.0 e 3.5 ore 14:00 IT del 28-08-2020, prov/zona Roma #INGV_25155961 https://t.c… - f_girasole : Terremoto, scossa ai Castelli: avvertita anche a Roma. Magnitudo tra 3 e 3.5 - ovragain : ho appena letto del terremoto a roma, tutto bene? -

