Spa, Leclerc spera nella pioggia Gioia Monza: Gp fino al 2025 (Di venerdì 28 agosto 2020) Si riparte dal Belgio, dove Charles trionfò l'anno scorso. Giallo Vettel: ancora niente accordo con Aston Martin. Leggi su quotidiano

SkySportF1 : F1, GP Spa. Leclerc: 'Quest'anno sarà dura'. Vettel dopo 7° posto in Spagna: 'Ripartiamo' #F1 #Formula1 #SkyMotori - FormulaPassion : #F1 #BelgianGP | #Ferrari, danza della pioggia - messveneto : Leclerc pronto per Spa: «Pista speciale per me» - infoitsport : La Formula 1 torna a Spa e omaggia Hubert. Leclerc: 'Difficile rimettere piede qui' - zazoomblog : Gp Belgio Leclerc: “Sarà molto dura Spa sempre speciale” - #Belgio #Leclerc: #“Sarà #molto -