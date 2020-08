“Sono felice”. Finalmente una gran bella notizia per Bianca Guaccero: è lei stessa ad annunciarlo sui social (Di venerdì 28 agosto 2020) Bianca Guaccero a fine ottobre tornerà al timone di Detto Fatto per il terzo anno consecutivo. Questo però non sarà l’unico impegno per la conduttrice e attrice pugliese, infatti sarà impegnata anche in una fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci per la regia di Cinzia Th Torrini. Bianca Guaccero, poche ora fa, ha annunciato su Instagram l’inizio delle riprese: “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul set…per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!”. Il post è stato commentato con entusiasmo da alcuni volti noti come Jonathan, opinionista di Detto Fatto e suo grande amico e Andrea Delogu attualmente conduttrice de La vita in diretta estate.



