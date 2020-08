Soffiare sulle candeline della torta è pericoloso? Ecco quanti batteri ci finiscono sopra (Di venerdì 28 agosto 2020) Tanti auguri a te: prima la canzone e poi la famosa soffiata sulle candeline. Ma avete mai riflettuto su quanti germi e batteri vengano soffiati sulla torta di compleanno in quel momento? A rispondere è uno studio scientifico. Soffiare a pieni polmoni sulle candeline ed esprimere un desiderio di fronte alla torta di compleanno: è uno dei nostri riti preferiti, in tutte le lingue. Ma nell’entusiasmo del momento vi siete mai chiesti se sia anche igienico? In fondo, quella è proprio la torta che serviremo a tutti i nostri invitati… Uno studio scientifico ha provato a rispondere al quesito: effettivamente Soffiare sulle candeline ... Leggi su velvetgossip

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Primo giorno di scuola, la vera novità di Pirlo è l’entusiasmo. Dybala, Dzeko e gli altri: il mercato balla sulle punte.… - TUTTOJUVE_COM : Primo giorno di scuola, la vera novità di Pirlo è l’entusiasmo. Dybala, Dzeko e gli altri: il mercato balla sulle p… - PopulismoW : @roberto53966758 @matteosalvinimi Sono specializzati nel soffiare sulle fiamme ma fanmo sempre scottare gli altri.… - PrixVin : @LauraBerardi10 Cara Laura, anche io ero in quelle zone. Ho affrontato la prima scossa da sola, con mio figlio che… - smiley_beomgyu : Soobin è la persona più dolce del mondo e su questo non si discute ?? Guardate come prende la piantina per soffiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Soffiare sulle Quanti batteri ci sono sulle torte dopo aver soffiato? Ecco la verità Calciopolis Soffiare sulle candeline della torta è pericoloso? Ecco quanti batteri ci finiscono sopra

Ma avete mai riflettuto su quanti germi e batteri vengano soffiati sulla torta di compleanno in quel momento? A rispondere è uno studio scientifico. Soffiare a pieni polmoni sulle candeline ed ...

Meteo: maltempo in arrivo, weekend con temporali e nubifragi su mezza Italia

Cronaca - Un'intensa perturbazione atlantica porterà piogge forti a partire da domani sulle Alpi e al Nord. Mentre al Sud le temperature resteranno alte. Ma. Sul resto d'Italia, il soffiare di venti m ...

Ma avete mai riflettuto su quanti germi e batteri vengano soffiati sulla torta di compleanno in quel momento? A rispondere è uno studio scientifico. Soffiare a pieni polmoni sulle candeline ed ...Cronaca - Un'intensa perturbazione atlantica porterà piogge forti a partire da domani sulle Alpi e al Nord. Mentre al Sud le temperature resteranno alte. Ma. Sul resto d'Italia, il soffiare di venti m ...