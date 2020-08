Scuole, a Lodi il vertice sul nodo della ripresa (Di venerdì 28 agosto 2020) Lodi, 28 agosto 2020 - Ogni decisione sulla ripresa delle lezioni in aula per le Scuole elementari e medie dovrà essere presa in queste ore. È fissata per oggi la conferenza dei servizi, il tavolo di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Lodi Scuole, a Lodi il vertice sul nodo della ripresa IL GIORNO Scuole, a Lodi il vertice sul nodo della ripresa

Lodi, 28 agosto 2020 - Ogni decisione sulla ripresa delle lezioni in aula per le scuole elementari e medie dovrà essere presa in queste ore. È fissata per oggi la conferenza dei servizi, il tavolo di ...

Riapertura scuole: studenti a piedi, niente bus per uno su tre

I nodi da sciogliere restano tutti lì, sul tavolo. Perché malgrado il governo abbia incassato, ieri, il placet delle Regioni al documento dell’Iss per la gestione dei casi di emergenza, con l’apertura ...

Lodi, 28 agosto 2020 - Ogni decisione sulla ripresa delle lezioni in aula per le scuole elementari e medie dovrà essere presa in queste ore. È fissata per oggi la conferenza dei servizi, il tavolo di ...I nodi da sciogliere restano tutti lì, sul tavolo. Perché malgrado il governo abbia incassato, ieri, il placet delle Regioni al documento dell’Iss per la gestione dei casi di emergenza, con l’apertura ...