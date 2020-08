Scudo soft per presidi e docenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Arriva lo Scudo penale per presidi, docenti e personale scolastico tutto. È contenuto in un emendamento al decreto Semplificazioni, al vaglio in Commissione al Senato. Uno Scudo soft, che non esonera il mondo della scuola dal rispetto dei protocolli Covid, ma che, in teoria, lo metterebbe al riparo in caso di situazioni critiche e imponderabili.È un tentativo di mediazione del governo e dei relatori di maggioranza di fronte ai testi molto più duri presentati sia da Italia viva, sia da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Gli emendamenti dei senatori Vono e Sbrollini (Iv), Berardi (Fi) e Iannone (Fdi) sono confluiti in un’unica proposta di riformulazione, che dovrebbe essere sottoposta al voto tra oggi e domani.L’articolo 23-bis, che prevede “l’adempimento ... Leggi su huffingtonpost

