Salvini affonda Lamorgese: «In un mese sbarcati 10mila clandestini. È un ministro o un comico?» (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) «Sbarchi quadruplicati ma quello che “esagera” sarei io… Giudicheranno gli italiani! Lamorgese ha permesso lo sbarco tra luglio e agosto di 10mila clandestini, molti dei quali infetti. Ma è un ministro o un comico?». Il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook in un duro post attacca il ministro Lamorgese. Poi in un altro post pubblica un video di nuovi sbarchi a Lampedusa. «Decine e decine di clandestini sbarcano indisturbati sull’isola, senza controlli. L’invasione continua… Gli Italiani manderanno presto a processo questo #governoclandestino con il loro voto, a partire dalle elezioni del 20 e 21 settembre. ... Leggi su secoloditalia

C’è sempre qualcuno che applaude a Salvini, quando sbarca in terra campana. Qualcuno addirittura gli chiede un selfie. Il suo gesto, però, ha un vago sapore letterario: ricorda le vicende de La pelle, ...

Salvini: «Sfiduciare Azzolina». La maggioranza ringrazia

Salvini ci ha pensato bene, poi ha annunciato la sua mossa: «Alla riapertura dei lavori presenteremo una mozione di sfiducia contro la ministra dell’Istruzione a nome di studenti, famiglie, insegnanti ...

