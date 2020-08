Ritorno a Scuola, De Luca È Pessimista: “Con Le Condizioni Attuali È Impossibile Farlo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il governatore campano Vincenzo De Luca è molto scettico sulla riapertura post-Covid degli istituti scolastici e lo dichiara durante un incontro a Salerno. “Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all’apertura dell’anno scolastico: nelle Condizioni Attuali non è possibile aprire”. Poi aggiunge: “Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane, ma avremo scelte complicate da fare”. La regione Campania, giorni fa, aveva dichiarato di aver acquistato i termoscanner da distribuire a tutte le scuole del territorio regionale seppur De Luca trovava “assurda e totalmente inefficace la disposizione nazionale secondo cui il controllo della temperatura viene fatto ... Leggi su youreduaction

L’emergenza sanitaria prima, il lockdown e le chiusure forzate di scuole, attività sportive, luoghi di svago, hanno sicuramente messo a dura prova tutti noi. Le fasce che tuttavia hanno maggiormente s ...

Come andranno le cose a Settembre

Intervistando la dirigente del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, la prof.ssa Elisa Colella ha espresso con puntualità le azioni intraprese al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scol ...

