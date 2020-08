Rientro dei cervelli, i chiarimenti del fisco (Di venerdì 28 agosto 2020) Ricercatori dall'estero di ritorno in Italia, cosa stabilisce la leggeRequisiti soggettivi per le agevolazioniTrasferimento per il periodo d'imposta 2020Ricercatori dall'estero di ritorno in Italia, cosa stabilisce la leggeTorna su Nel caso in cui ricercatori italiani residenti all'estero dovessero rientrare a lavorare in Italia potranno godere dell'agevolazione fiscale per cinque anni, dieci qualora abbiano a carico almeno due figli minori. A fornire i chiarimenti ci pensa l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 274 del 26 agosto 2020 (in allegato) riguardo gli incentivi fiscali per il Rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero. È l'articolo 44 del DL n. 78 del 2010 a legiferare sugli incentivi per il Rientro in Italia di ricercatori residenti all... Leggi su studiocataldi

