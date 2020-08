Reggiana, Rozzio: «Pensiamo partita dopo partita, vogliamo rimanere in B a lungo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Paolo Rozzio, difensore della Reggiana, è intervenuto durante il ritiro per commentare la nuova stagione di serie B Paolo Rozzio, difensore della Reggiana, è intervenuto durante il ritiro per commentare la nuova stagione di serie B. Tanti i temi affrontati, tra cui la promozione e la nuova fascia da capitano che andrà ad indossare nel prossimo torneo: «Promozione? Ammetto che l’adrenalina è ancora alta, c’è ancora un ricordo vivido. Ci sta dando una grossa mano in questi primi giorni di ritiro». Che sensazioni ha avuto? «È una squadra che si sta costruendo, ci sono nuovi innesti. Dobbiamo cercare di costruire un gruppo ed entrare subito in sintonia. È fondamentale per il gruppo». L’eta media della squadra si è abbassata. ... Leggi su calcionews24

