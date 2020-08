Quei morti in incidenti stradali contati come vittime del Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Federico Garau Il bollettino della protezione civile riguardo agli 11 decessi del Veneto parla chiaro: "Si tratta in gran parte di pazienti nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del ministero vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid" Aveva destato una certa apprensione il numero di decessi (11) per Covid-19 registrato in Veneto lo scorso mercoledì 26 agosto. A quanto pare, tuttavia, i dati riferiti ai cittadini necessitano di essere esaminati con particolare attenzione, dato che, come svelato da "La Verità", a finire nel conteggio delle morti per Coronavirus non sono soltato le vittime conclamate del morbo, ma anche le persone guarite o negativizzate. Per fornire un quadro preciso della situazione, il quotidiano di Maurizio ... Leggi su ilgiornale

13 nuovi morti di Covid? Molti di loro non erano nemmeno positivi, ma il Ministero ordina di conteggiarli

11 dei 13 decessi si contano in Veneto, ma sono morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni e conteggiati solo oggi Un paio di giorni fa Repubblica titolava così l'articolo sull'andamen ...

