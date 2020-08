Milano: nuovo focolaio di coronavirus in Rsa, 22 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Aumentano i contagi e il coronavirus si riaffaccia di nuovo nelle residenze per anziani. È di queste ore la notizia di 22 nuovi casi di Covid-19 presso la Rsa Quarenghi, sita nella periferia nord-ovest di Milano. Sono risultati positivi al test 21 ospiti della struttura ed un operatore sanitario, ma solo un contagiato presenta sintomi. La metà dei positivi è già stata trasferita in ospedale, in reparti Covid, mentre altri 10 sono stati posti in isolamento in attesa che si liberino dei posti. L’operatore sanitario è invece in isolamento domiciliare. coronavirus, bollettino 27 agosto 2020: +1.411 nuovi casi, 5 morti, 225 guariti I dati sulla diffusione del contagio da coronavirus in Italia ... Leggi su blogo

Einaudieditore : Solidarietà agli amici della Gogol! - repubblica : Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi - HuffPostItalia : Nuovo focolaio di Covid tra anziani di Rsa: sono 22 i positivi alla Quarenghi di Milano - ila9687 : Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi - DanPignataro : RT @TicketOneIT: Melanie C farà tappa nel nostro Paese sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo omo… -