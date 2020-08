Milano, niente affitto a coppia di ragazze (Di venerdì 28 agosto 2020) Miano, non si affitta a coppie dello stesso sesso. L’ultimo caso è capitato, come riportato da MilanoToday a due giovani ragazze. Chiara (25 anni) e alla sua fidanzata Federica (30 anni). Ancora nel 2020 si devono assistere a questi episodi di omofobia. Leggi anche >>> Omofobia a Cagliari: aggrediti al mare del Poetto per un bacio La coppia era alla ricerca di un appartamento e pensavano di averlo trovato ma non avevano fatto i conti con l’omofobia dei proprietari che dopo aver capito che stavano per affittare a una coppia dello stesso sesso, si sono tirati indietro con scuse a dir poco ridicole come raccontato dalle ragazze. “Persone sin da subito molto alla mano, posso dire anche simpatiche. Ci avevano detto che non ci sarebbero stati problemi qualora ... Leggi su sanand

Cantù, esordio in salita. Perde 101-71 contro Milano – Corriere di Como Corriere di Como

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 27 agosto 2020: niente Jackpot ma…

Vivere con il fantasma dello sfratto a Milano

Questa storia comincia qualche mese fa con delle lettere infilate nelle cassette della posta di alcuni edifici a Milano. Era il 29 maggio scorso e i palazzi erano quelli di via Tolstoi. I civici erano ...

