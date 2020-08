Mastella contro Salvini: “Per colpa di questa pagliacciata, adesso siamo a rischio. La multa? La paga” (Di venerdì 28 agosto 2020) Clemente Mastella non fa sconti a Salvini: dopo la multa per non aver indossato la mascherina, lo accusa di aver messo a rischio la salute dei cittadini. La visita a Benevento di Matteo Salvini ha fatto molto rumore, ma non quello che il leader leghista si attendeva di ascoltare. L’ex ministro dell’Interno è stato duramente … L'articolo Mastella contro Salvini: “Per colpa di questa pagliacciata, adesso siamo a rischio. La multa? La paga” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

