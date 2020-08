Mai fidarsi del mio vicino – Trama e cast del film su Rai 1 (Di venerdì 28 agosto 2020) Mai fidarsi del mio vicino è il film che Rai 2 propone per il suo prime-time di oggi, 28 agosto 2020. La pellicola è stata realizzata l’anno scorso e appartiene al genere thriller. Alla regia troviamo invece David DeCoteau, mentre il titolo originale è The Wrong Boy Next Door. Prodotto in USA, il film racconta la storia di Katie, un’adolescente che finirà per provare una forte attrazione per il ragazzo sbagliato. Scopriamo di seguito la Trama di Mai fidarsi del mio vicino e i dettagli sul cast. Mai fidarsi del mio vicino – La Trama Katie è una ragazza problematica che si caccia spesso nei guai, soprattutto dopo la morte dell’amato padre. Quando ... Leggi su giornal

lorenzog31 : RT @bubinoblog: NEL SEGNO DEL GIALLO: MAI FIDARSI DEL MIO VICINO, STASERA SU RAI 2 - bubinoblog : NEL SEGNO DEL GIALLO: MAI FIDARSI DEL MIO VICINO, STASERA SU RAI 2 - nightdramon : Mai fidarsi del mio vicino: stasera su Rai2 in prima TV il thriller ad alta tensione - kxzuke : RT @riccardotrolio: mai fidarsi di chi è in una relazione ma mette storie con sondaggi?? - YukiBolognesi : Credere di essere più intelligenti non significa esserlo. ?? Mai fidarsi di quel ragazzo -